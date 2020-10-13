ارتفاع إصابات "كورونا "بالولايات المتحدة إلى 7 ملايين و740934 إصابة

سجلت 46069 إصابة جديدة و494 وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية 46069 إصابة جديدة بفيروس كورونا، الاثنين، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 7 ملايين و740934 إصابة حتى الآن.

وسجلت السلطات الصحية 494 حالة وفاة جديدة بالفيروس خلال الفترة ذاتها، ليرتفع إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 214108 حالات منذ بدء تفشي الجائحة.

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13 أكتوبر 2020 - 26 صفر 1442 12:51 AM

سجلت 46069 إصابة جديدة و494 وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة

ارتفاع إصابات "كورونا "بالولايات المتحدة إلى 7 ملايين و740934 إصابة

وكالة الأنباء السعودية (واس)

واشنطن

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سجلت الولايات المتحدة الأمريكية 46069 إصابة جديدة بفيروس كورونا، الاثنين، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 7 ملايين و740934 إصابة حتى الآن.

وسجلت السلطات الصحية 494 حالة وفاة جديدة بالفيروس خلال الفترة ذاتها، ليرتفع إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 214108 حالات منذ بدء تفشي الجائحة.

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