ارتفاع إصابات "كورونا "بالولايات المتحدة إلى 7 ملايين و740934 إصابة

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية 46069 إصابة جديدة بفيروس كورونا، الاثنين، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 7 ملايين و740934 إصابة حتى الآن.
وسجلت السلطات الصحية 494 حالة وفاة جديدة بالفيروس خلال الفترة ذاتها، ليرتفع إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 214108 حالات منذ بدء تفشي الجائحة.
سجلت 46069 إصابة جديدة و494 وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة
سجلت الولايات المتحدة الأمريكية 46069 إصابة جديدة بفيروس كورونا، الاثنين، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 7 ملايين و740934 إصابة حتى الآن.
وسجلت السلطات الصحية 494 حالة وفاة جديدة بالفيروس خلال الفترة ذاتها، ليرتفع إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 214108 حالات منذ بدء تفشي الجائحة.