ارتفاع إصابات "كورونا "بالولايات المتحدة إلى 7 ملايين و740934 إصابة

سجلت 46069 إصابة جديدة و494 وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية 46069 إصابة جديدة بفيروس كورونا، الاثنين، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 7 ملايين و740934 إصابة حتى الآن.

وسجلت السلطات الصحية 494 حالة وفاة جديدة بالفيروس خلال الفترة ذاتها، ليرتفع إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 214108 حالات منذ بدء تفشي الجائحة.