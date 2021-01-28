محافظ حفر الباطن يستقبل مدير عام هيئة الشرقية أثناء زيارته للمحافظة

أثنى على الدور الفعال والتعاون المستمر بين الرئاسة والجهات الأمنية

استقبل الأمير منصور بن محمد بن سعد آل سعود محافظ حفر الباطن في ديوان الضيافة بالمحافظة، اليوم الخميس، الشيخ فهد بن فيصل الثبيتي مدير عام الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة الشرقية، وذلك أثناء زيارته لفرع المحافظة.

وتفصيلًا: رحب الأمير منصور بن محمد في بداية اللقاء بالشيخ الثبيتي، وأثنى على الدور الفعال والمتكامل بين الرئاسة والجهات الأمنية والتعاون المستمر تحت توجيهات القيادة الكريمة.