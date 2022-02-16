الأخضر السعودي للسيدات يغادر إلى المالديف لخوض أولى مبارياته الدولية

تغادر بعثة المنتخب السعودي الأول للسيدات من مطار الملك خالد الدولي بالرياض صباح غد الخميس إلى جزر المالديف؛ لخوض أولى مباريات المنتخب الدولية بشكل رسمي.

وكشفت مدربة الأخضر "سيدات" مونيكا ستاب عن القائمة النهائية التي ستخوض أولى مباريات المنتخب بشكل رسمي حينما يحل ضيفًا على منتخب سيشل في العشرين من شهر فبراير الجاري، قبل أن يخوض مباراته الثانية ضد منتخب المالديف في الرابع والعشرين من الشهر ذاته بمدينة "ماليه" بجمهورية المالديف.

وتُعتبر هاتان المباراتان التجربة الأولى في سجلات المنتخب تمهيدًا لدخوله التصنيف الشهري للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بشكل رسمي.

وشملت القائمة النهائية المختارة من الجهاز الفني كلاً من: لمى العنزي، سارة خالد ومنى عبدالرحمن (حراسة المرمى)، أثير خالد، بيان صدقة، حصة السعدالله، لين محمد، لانا عبدالرزاق، عهود العماري، تاله الغامدي ومشاعل الحربي (الدفاع)، أسرار الشيباني، داليا أبو لبن، فهدة السعد، جوري طارق، ليان جوهري، مريم التميمي، فرح جفري، نورة البراهيم، رغد مخيزن، سارة حمد وصبا توفيق (الوسط)، البندري مبارك، البندري محمد وتهاني الزهراني (الهجوم).

من جانبها، أكدت المدربة الألمانية مونيكا أن الهدف من هاتين المباراتين هو اكتساب الخبرة، مشيرة: "هدفنا هو أن تكتسب اللاعبات الخبرة اللازمة للعب المباريات الدولية، إضافة إلى أننا نسعى لدخولنا بشكل رسمي لتصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم".

وعن الآلية التي اتبعتها لاختيار اللاعبات قالت: "منذ سبتمبر الماضي بدأنا البحث عن لاعبات يمكن من خلالهم البدء بمشوار المنتخب الوطني، وخوض منافساته الرسمية والدولية. ونسعى من خلال هذا المعسكر إلى خلق التجانس الذي نبحث عنه قبل لعب مباراتَي سيشل والمالديف الشهر المقبل".

وأضافت: "إقامة أول دوري رسمي سعودي من خلال دوري المناطق، ثم بطولة السعودية، كان لها دور كبير في عملية الاختيار، وساعدتنا كثيرًا في الجهاز الفني مع خوض اللاعبات مباريات تنافسية، تُسهِّل من دورنا خلال هذا المعسكر. ونطمح إلى أن يكون المنتخب على أتم جاهزية عند المشاركة في أول بطولة رسمية".

الجدير بالذكر أن المعسكر شهد حضورًا ومتابعة من مشرفة المنتخبات الوطنية "عالية الرشيد" التي أبدت رضاها عن الفوائد الفنية التي تحققت في المعسكر، وقدمت شكرها وتقديرها للاعبات على جهودهن وانضباطهن طوال أيام المعسكر.

ومن جانب آخر، صرحت "لمياء بن بهيان"، عضو مجلس الإدارة مدير إدارة كرة القدم النسائية: "أود أن أهنئ كل اللاعبات اللاتي تم اختيارهن. يجب أن يشعرن بالفخر لكونهم في هذه القائمة، وتمثيل بلادهن في أولى مباريات المنتخب بشكل رسمي، وأن يعملن بجد لمواصلة المحافظة على وجودهن في هذه القائمة. كما أود أيضًا أن أشكر زملاءهن من بقية اللاعبات على العمل الذي قدَّمنه خلال الفترة الماضية أثناء المعسكر، وأن يواصلن العمل والمحاولة للوجود مع المنتخب مجددًا، وباب المنتخب مفتوح بشكل دائم لجميع اللاعبات، ونحن نعمل على تقييم اللاعبات بشكل مستمر ومتواصل".