"الصحة" تُفّعل اليوم الوطني للمشي في جميع المناطق

لمساعدة 500 ألف شخص يعانون من الأمراض المزمنة

فعلت وزارة الصحة اليوم الوطني للمشي في جميع مناطق ومحافظات المملكة، الذي يصادف 5 مارس من كل عام، بهدف تعزيز الصحة العامة ونشر ثقافة المشي، ورفع معدل الممارسين للمشي، ومساعدة أكثر من 500 ألف شخص يعانون من الأمراض المزمنة.

وأعلنت الصحة في وقت سابق عن إطلاق تحدي المشي يوم 10 مارس، وهي مسابقة تعتمد على حساب عدد خطوات المشاركين عن طريق تحديد هدف يومي من الخطوات، لا تقل عن ثمانية آلاف خطوة يوميًا ويتم اختيار الفائزين وتكريمهم بجوائز تحفيزية بشكل أسبوعي، مشيرةً إلى أن الاشتراك في المسابقة سيتم عن طريق تحميل تطبيق صحتي والتسجيل فيه.

وذكرت أنه يمكن ممارسة المشي في أي مكان قريب مع الحرص على التباعد والالتزام بالإجراءات الوقائية، وسيكون تحدي المشي عبر منصات التواصل الاجتماعي في حساب عش بصحة.

يذكر أن المشي يساعد في تخفيض مستوى الكوليسترول الضار في الجسم، وحرق السعرات الحرارية الزائدة، والمحافظة على مرونة المفاصل وقوة العضلات، بالإضافة إلى الحد من القلق أو الاكتئاب وتحسين المزاج، وتعزيز صحة العظام ومنع الإصابة بهشاشة العظام، إلى جانب تحسين التوازن وتدفق الدم في الجسم، والحفاظ على وزن صحي وتحسين اللياقة البدنية والوقاية من الأمراض المزمنة ومنها، أمراض القلب، وارتفاع ضغط الدم، وداء السكري النوع الثاني.



وتأتي هذه الأنشطة التوعوية تواصلاً للجهود التي تقوم بها «وزارة الصحة» للحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة، وتعزيز الوعي الصحي، والحث على إتباع السلوكيات السليمة.