هنا آخر أرقام "الجائحة" في باكستان وأفغانستان والهند وتايلاند وإسرائيل

"كورونا" أصاب حتى صباح اليوم مليونين و85 ألف حالة وقتل 135 ألفاً

تتواصل الإجراءات الاحترازية حول العالم في محاولات لوقف تفشي جائحة فيروس كورونا الذي أصاب حتى صباح اليوم مليونين و85 ألف حالة، وفق بيانات منصة "وورلد ميترز"، الدولية المتخصصة في الإحصائيات، التي أكدت أن عدد المتعافين تجاوز 515 ألفاً، مشيرة إلى أن عدد الوفيات ارتفع إلى 135 ألف حالة.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد حالات الإصابة، تليها إسبانيا وإيطاليا وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة والصين وإيران وتركيا وبلجيكا والبرازيل.

وبلغت أعداد الإصابات في الولايات المتحدة نحو 644 ألف إصابة إلى جانب نحو 29 ألف وفاة، وسجلت إسبانيا نحو 181 ألف إصابة ونحو 19 ألف وفاة، كما سجلت إيطاليا نحو 165 ألف إصابة ونحو 21 ألف و600 وفاة.

وفي السطور التالية نستعرض آخر أرقام الفيروس في 5 دول...



باكستان

أكدت السلطات الصحية في باكستان تسجيل 11 حالة وفاة بفيروس كورونا و440 حالة إصابة.

وقالت: بذلك يرتفع إجمالي الوفيات إلى 118 حالة والإصابات إلى 6423 حالة.

أفغانستان

كشفت أفغانستان اليوم عن تسجيل 65 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وبذلك يرتفع الإجمالي لديها إلى 840 حالة.

تايلاند

سجلت تايلاند اليوم الخميس 29 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وثلاث وفيات جديدة، ليصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة 2672 حالة و49 وفاة منذ تفشي المرض هناك في يناير.

وقال تاوييسين ويسانيوثين وهو متحدث باسم مركز الحكومة للتعامل مع مرض كوفيد-19 إن من بين الحالات الجديدة، كان 14 مريضاً مرتبطين بحالات سابقة، وخمسة ليست لهم صلة بأي حالات، بينما يجري التحقيق في أمر عشر حالات مؤكدة لتحديد كيف أصيبت بالمرض.

الهند

تجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا في الهند 12800 مصاب، بعد أن سجل قفزة خلال الساعات الـ24 الماضية بـ900 إصابة جديدة.

وقالت وزارة الصحة الهندية إنها سجلت 414 حالة وفاة منذ بدء تفشي فيروس كورونا "كوفيد-19"، مضيفة أن 10 آلاف و477 مصاباً يتلقون العلاج، فيما تماثل للشفاء حتى الآن 1488 شخصاً.

وفي إطار إجراءات الحد من تفشي فيروس كورونا أعلن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، في وقت سابق عن تمديد الإغلاق في البلاد لـ3 أسابيع أخرى، حتى 3 مايو المقبل.

إسرائيل

أعلنت وزارة الصحة بسلطات الاحتلال الإسرائيلية اليوم الخميس عن تسجيل 10 وفيات جديدة بفيروس بكورونا ليصل الإجمالي لـ140 حالة وفاة

وقالت اليوم: تم تسجيل 90 إصابة ليصل الإجمالي لـ12591 حالة وفاة.