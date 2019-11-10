موظفون هنود يلجؤون لحيلة غريبة للنجاة من كارثة.. تعرف عليها

في مشهد بثته وكالة أنباء عالمية وانتشر عبر وسائل التواصل

لجأ موظفون في مكاتب حكومية هندية إلى حيلة غريبة في محاولة للنجاة من كارثة محدقة بهم في المكاتب التي يعملون فيها.

وبحسب ما ذكرته سكاي نيوز ففي مشهد لا يخلو من الطرافة، فقد ارتدى موظفون في إحدى المؤسسات الحكومية الهندية خوذات سائقي الدراجات النارية داخل المكاتب لمنع إصابات الرأس، بعد أن علموا أن السقف آيل للسقوط في أي لحظة.

وأظهرت صور موظفي قسم الكهرباء في مدينة باندا بولاية أوتار براديش، وهم يعملون في مكتبهم، ولاقت اهتمام الكثيرين عبر الإنترنت، لأنهم كانوا يعملون وهم يرتدون خوذات الدراجات النارية الكبيرة، ويمارسون عملهم اليومي داخل المكاتب.

وقد اجتاحت صورهم، التي بثتها وكالة الأنباء الهندية عبر الإنترنت، وسائل التواصل الاجتماعي، وإنهم ليسوا من عشاق الدراجات النارية الضخمة، لكنهم يرتدونها فقط خشية انهيار سقف المبنى المتهالك الذي يعملون فيه.



