مكة تتراجع في تسجيل حالات الاصابة بـ"كورونا" في بيان "الصحة" اليوم

احتلت المرتبة السادسة بـ40 حالة

سجّلت مكة المكرمة 40 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، بتراجع كبير عن الخمسة أيام الماضية.

وبلغ إجمالي الحالات المسجلة في مكة المكرمة، منذ بداية أزمة الفيروس حتى اليوم 1201 حالة، منها 1058 حالة نشطة، وبلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 121 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات بمكة 22 حالة بعد أن سجلت أمس أربع وفيات.