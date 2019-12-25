الدفاع المدني ينصح: تجنبوا النظر لأشعة الشمس أثناء كسوفها

نوّه الدفاع المدني، صباح اليوم، بأن سماء المملكة ستشهد صباح يوم غد الخميس، كسوفاً حلقياً نادراً للشمس؛ يبدأ من الساعة 5:30 وينتهي عند 7:45 صباحاً.
وقالت مديرية الدفاع المدني، ناصحةً: لصحة عينيك تجنب النظر إلى أشعة الشمس مباشرة في أثناء كسوفها متمنين السلامة للجميع.الدفاع المدني كسوف حلقي للشمس
"حلقي" نادر يبدأ من الساعة 5:30 وينتهي عند 7:45 صباحاً
نوّه الدفاع المدني، صباح اليوم، بأن سماء المملكة ستشهد صباح يوم غد الخميس، كسوفاً حلقياً نادراً للشمس؛ يبدأ من الساعة 5:30 وينتهي عند 7:45 صباحاً.
وقالت مديرية الدفاع المدني، ناصحةً: لصحة عينيك تجنب النظر إلى أشعة الشمس مباشرة في أثناء كسوفها متمنين السلامة للجميع.