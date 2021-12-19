الهلال يفتقد لخدمات "سالم الدوسري " و"كنو" .. قبل مواجهة الرائد

كشف نادي الهلال عن تعرض متوسط ميدان الفريق الكروي الأول سالم الدوسري لكدمة قوية في مشط القدم استدعت تواجده في عيادة مستشفى المملكة الطبية بمقر النادي، مما يعني غيابه عن مباراة الغد أمام الرائد في دور الـ16 من مسابقة كأس الملك.

فيما أوضحت الفحوص الطبية التي أجراها اللاعب محمد كنو سلامة أربطة وغضروف الركبة حيث خضع لجلسة علاجية في العيادة.

ميدانياً أنهى الأزرق مساء اليوم الأحد تحضيراته الميدانية، استعداداً لمواجهة "الرائد"، في تمام الساعة الثامنة من مساء يوم غد الاثنين، على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض.