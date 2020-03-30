مصر تدين إطلاق "الحوثي" صاروخَيْن باليستيَّيْن على الرياض وجازان

أكدت دعمها وتضامنها مع السعودية للحفاظ على أمنها واستقرارها

دانت مصر بأشد العبارات قيام مليشيا الحوثي الإرهابية بإطلاق صاروخَيْن باليستيَّيْن، استهدفا مدينتَيْ الرياض وجيزان، ما أسفر عن ذلك من إصابة مدنيَّيْن.

وأعربت الخارجية المصرية في بيان أمس عن خالص التمنيات بسرعة الشفاء للمصابَيْن، مؤكدة دعم مصر وتضامنها مع السعودية في الإجراءات اللازمة كافة للحفاظ على أمنها واستقرارها.