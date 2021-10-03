"الصحة": تسجيل 41  حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 49 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد 3 أكتوبر 2021، تسجيل 41 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 547262 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 49 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 536330 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 2 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 8724 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 181 حالة.

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03 أكتوبر 2021 - 26 صفر 1443 03:38 PM

"الصحة": تسجيل 41  حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 49 خلال الـ24 ساعة الماضية

عبدالله البرقاوي

الرياض

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أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد 3 أكتوبر 2021، تسجيل 41 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 547262 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 49 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 536330 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 2 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 8724 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 181 حالة.

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