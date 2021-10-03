"الصحة": تسجيل 41 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 49 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد 3 أكتوبر 2021، تسجيل 41 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 547262 حالة.



وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 49 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 536330 حالة ولله الحمد.



وأكدت "الصحة" تسجيل 2 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 8724 حالة وفاة.



وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 181 حالة.