"الصحة": تسجيل 181 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 173 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس 17 ديسمبر 2020، تسجيل 181 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 360516 حالة .



وقالت الوزارة أنه تم تسجيل 173 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 351365 حالة ولله الحمد.



وأكدت "الصحة" تسجيل 11 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6091 حالة وفاة.



وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 3060 والحالات الحرجة 453 حالة.