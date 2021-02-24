القصبي: نُبارك تقدم المملكة في الأنظمة المرتبطة بمشاركة المرأة في التنمية الاقتصادية

سجلت 80 درجة من أصل 100 متقدمة عن التي حققتها في نتائج تقرير العام الماضي

هنّأ وزير التجارة ووزير الإعلام المكلف ماجد بن عبدالله القصبي، الوطن والقيادة بمناسبة تقدم المملكة للعام الثاني على التوالي في الأنظمة واللوائح المرتبطة بمشاركة المرأة في التنمية الاقتصادية.

وقال "القصبي" عبر حسابه في تويتر: "‏نبارك للوطن الغالي والقيادة الرشيدة على تقدم المملكة للعام الثاني على التوالي في الأنظمة واللوائح المرتبطة بمشاركة المرأة في التنمية الاقتصادية؛ وذلك وفقًا لتقرير "المرأة.. أنشطة الأعمال والقانون 2021"؛ حيث سجلت المملكة 80 درجة من أصل 100، متقدمة عن الدرجة التي حققتها في نتائج تقرير العام الماضي البالغة 70.6 درجة؛ لترتقي بترتيبها ضمن الدول المتصدرة على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وكان البنك الدولي قد أعلن أن المملكة تتقدم للعام الثاني على التوالي في تقرير "المرأة.. أنشطة الأعمال والقانون 2021".