"تعليم جازان" تنفي ما يُتداوَل عن تعليق الدراسة ليوم غدٍ الاثنين

عقب توقعات "الأرصاد" باحتمالية استمرار هطول الأمطار

نفت إدارة تعليم جازان الرسالة المتداوَلة عن تعليق الدراسة ليوم غد الاثنين عقب التوقعات التي أصدرتها "الأرصاد" حول احتمالية استمرار هطول الأمطار.

وقال مدير تعليم جازان، الدكتور إبراهيم ابوهادي، لـ"سبق": لم نعلن شيئًا بهذا الخصوص.

وكانت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان قد حذرت المواطنين من الأمطار الرعدية والرياح النشطة التي تشهدها محافظات المنطقة، داعية إياهم إلى أخذ الحيطة والحذر.

وطالبت الجميع بأخذ الحيطة، والتقيد بتعليمات وإرشادات السلامة في مثل هذه الحالات، منها عدم الخروج في حالة الأمطار الشديدة إلا للضرورة، وعدم الاقتراب من تجمعات المياه، وعدم المجازفة ودخول الأودية، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول.

وأكدت المديرية أنها اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية والاستعدادات لمواجهة أخطار الأمطار والسيول بناء على ما يرد من المستجدات والتغيرات في الحالة الجوية.

وفي وقت سابق من اليوم الأحد أطلقت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهًا متقدمًا بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، ستؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية وجريان السيول، تشمل مدينة جيزان ومحافظات أحد المسارحة والحرث والداير والطوال والعارضة والعيدابي وصامطة وصبيا وفيفا وهروب. مشيرة إلى أن الحالة المناخية ستستمر حتى الساعة التاسعة مساء.