شاهد.. رش وتعقيم جوامع نجران وأروقتها في جولات ميدانية

تنفذها "الشؤون الإسلامية" بتعاون "الأمانة" احترازيًّا من "كورونا"

نفّذ فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة نجران، جولات ميدانية لتعقيم الجوامع ورشّ المبيدات في أروقتها مع نظافة السجاد؛ وذلك تطبيقًا للإجراءات الاحترازية لتعزيز الصحة العامة والوقاية من فيروس "كورونا"، بالتنسيق والتعاون مع أمانة منطقة نجران ممثلة في إدارة الصحة العامة.

وأوضح المدير العام لفرع الوزارة بنجران عبدالرحمن بن سعد العصيمي، أن هذا الإجراء يأتي امتدادًا لجهود وتوجيهات وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، وفي إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها المملكة العربية السعودية لمواجهة فيروس "كورونا" والتصدي له.

وفي الختام، شكر "العصيمي"، أمين منطقة نجران المهندس حمد آل عيبان، على تعاون الأمانة مع الفرع لخدمة بيوت الله تعالى.