أبوظبي توافق على استضافة مقر قيادة التحالف الأوروبي لمراقبة التحركات في الخليج

يعمل على ضمان أمن الملاحة البحرية

أعلنت وزير الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي في أبوظبي، اليوم (الأحد)، أن العاصمة الإماراتية ستكون مقرًا لقيادة تحالف أوروبي بحري لمراقبة التحركات في مياه منطقة الخليج يعمل بالتنسيق مع تحالف آخر تقوده الولايات المتحدة.

وخلال زيارة إلى قاعدة "السلام" البحرية الفرنسية في أبوظبي، بمناسبة مرور 10 سنوات على تأسيسها قالت "بارلي": "حصلنا صباح اليوم رسميًا على موافقة لإقامة مقر قيادة مهمة المراقبة التي بادر إليها الأوروبيون ويجري بناؤها حاليًا على الأرض الإماراتية"، وفقاً لـ"فرانس 24".

وبينت الوزيرة الفرنسية أنّ هذه المهمة القائمة على مراقبة التحركات، ستشمل بين 10 و15 شخصًا، وهدفها الإسهام في ضمان أمن الملاحة البحرية في الخليج إلى أقصى حد ممكن.

وأضافت أن المهمة الأوروبية ليست منفصلة أبدًا، عن عمل التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة لحماية الملاحة في الخليج.

وتشهد المنطقة منذ مايو (أيار) توتّرًا على خلفية هجمات ضد ناقلات نفط وضربات بطائرات مسيّرة وصواريخ استهدفت منشآت شركة أرامكو، وقد ألقت الولايات المتحدة باللوم على إيران.

وأطلقت البحرية الأميركية هذا الشهر تحالفًا إقليميًا لحماية حركة السفن في مياه الخليج، يضم الإمارات والسعودية والبحرين وبريطانيا وأستراليا وألبانيا، ويتّخذ من المنامة مقرًا.