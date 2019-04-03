انطلاق فعاليات اليوم العالمي للتوحد في تبوك

بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والخاصة

دشنت جمعية التوحد بمنطقة تبوك, فعاليات اليوم العالمي للتوحد أول أمس، بالمكان مول، وذلك برعاية مدير مكتب العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور محمد بن عبدالله الحربي، ومدير عام التعليم إبراهيم العمري ونيابة عن مدير الجامعة الدكتور فيصل البلوي ونيابة عن مدير الشؤون الصحية الدكتورة عبير العنزي.

وشارك بالمعرض عدد من الجهات الحكومية, جامعة تبوك, إدارة التعليم, الجمعية السعودية للتربية الخاصة (جستر) ونادي تبوك للاحتياجات الخاصة.

صرح بذلك رئيس مجلس إدارة الجمعية الطبيب سالم بن خليل الضاحي، الذي قال: تم عرض فيلم عن إنجازات الجمعية خلال عام 2018م بدعم من أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود وتم خلال الافتتاح تكريم آباء وأمهات أطفال التوحد.

بدورها قالت المدير التنفيذي لجمعية التوحد هيفاء العمراني، بأنه شارك عدد من المتطوعات أخصائيات التربية الخاصة والمتطوعين من أطباء وطلبة الطب والتمريض؛ وكذلك الإعلاميون.

وأضافت: تم عمل لقاء مع أم طفلي توحد مع متخصص بطيف التوحد وشرح وسائل التشخيص وبرامج التأهيل، وقامت إدارة الجمعية بالشكر للمكان مول وشركة روينا للإعلام وفرقة نجوم الإبداع الترفيهية وكل من شارك بإنجاح هذه الفعالية.