"تعليم الطائف" يُطلق حملة "طفولة آمنة في ظل إعلام هادف"

ضمن فعاليات الاحتفاء باليوم العالمي للطفل

انطلقت، اليوم، بالإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف، الحملة التوعوية الإلكترونية "طفولة آمنة في ظل إعلام هادف".

تنظم الحملة وتشرف عليها إدارة رياض الأطفال، بإشراف مديرة الإدارة فاطمة العتيبي، وإعداد فريق العمل.

يأتي ذلك، ضمن فعاليات الاحتفاء باليوم العالمي للطفل، والتي تستهدف المجتمع، وأسر الأطفال والإعلام الموجه لهم.

وتهدف الحملة الإلكترونية إلى رفع مستوى الوعي بأساليب وطرق التعامل السليمة مع قضايا الأطفال في القنوات الإعلامية، ونشر ثقافة حقوق الطفل.

وتركز حملة "طفولة آمنة في ظل إعلام هادف" على تعزيز الجهود والمبادرات الوطنية الداعمة لحقوق الطفل، وتسخير جميع الوسائل الإعلامية التقليدية والحديثة التي تستهدف الطفل، لتحقيق الأهداف التربوية وبناء فكرهم وتنشئتهم تنشئة سوية سليمة، كذلك المساهمة في تطبيق أفضل الأساليب والممارسات الفردية والمؤسسية في التعامل مع حقوق الطفل.

كما تدعم حماية حقوق الطفل وقضاياه عبر القنوات ووسائل التواصل، وتعزيز مهنية الوسائل الإعلامية ورفع الوعي بمستوى سلامة المحتوى الإعلامي المقدم للأطفال.

