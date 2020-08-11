





0

تؤدي إلى تدنٍ للرؤية وتستمر حتى السابعة مساءً

"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على نجران

469

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران ومحافظتَي خباش وشرورة.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة السابعة مساءً.