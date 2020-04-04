كشافة تعليم الرياض يتطوعون لمساندة وزارة التجارة في تصديها لفيروس كورونا

أسهمت في تنظيم دخول المتسوقين للمتاجر

شارك خمسة وثلاثون قائداً ومشرفاً كشفياً، يمثلون كشافة تعليم الرياض في الفرص التطوعية والتي وفرتها وزارة التجارة للتصدي لفيروس كورونا.

وأسهمت كشافة الرياض، في تنظيم الدخول للمتسوقين في عدد من المتاجر والهايبر ماركت في مدينة الرياض، من خلال التوعية وتوجيه المتسوقين بضرورة تعقيم اليدين وارتداء القفازات، كما أسهم مجموعة من القادة الكشفيين في قياس درجة الحرارة للمتسوقين كإجراء احترازي وجهت به وزارة الصحة لجميع المتاجر والأسواق التموينية.

وأكد المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي، أن مشاركة كشافة تعليم الرياض تأتي متماشية مع توجيهات وزارة التعليم، ممثلة بوزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، للمشاركة مع الجهات المعنية واللجان المسؤولة عن مكافحة فيروس كورونا والوقاية منه، ومن ذلك تجهيز عدد من المنشآت التعليمية وتسليمها لوزارة الصحة للاستفادة منها متى ما دعت الحاجة.

وقدم "الوهيبي"، شكره وتقديره لأبطال الكشافة على روحهم التطوعية ومساهمتهم الوطنية، مؤكدًا أن تعليم الرياض يتيح كافة إمكاناته في خدمة الوطن للتصدي لهذه الجائحة بإذن الله .

فيروس كورونا الجديد تعليم الرياض وزارة التجارة

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04 إبريل 2020 - 11 شعبان 1441 09:48 PM

أسهمت في تنظيم دخول المتسوقين للمتاجر

كشافة تعليم الرياض يتطوعون لمساندة وزارة التجارة في تصديها لفيروس كورونا

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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شارك خمسة وثلاثون قائداً ومشرفاً كشفياً، يمثلون كشافة تعليم الرياض في الفرص التطوعية والتي وفرتها وزارة التجارة للتصدي لفيروس كورونا.

وأسهمت كشافة الرياض، في تنظيم الدخول للمتسوقين في عدد من المتاجر والهايبر ماركت في مدينة الرياض، من خلال التوعية وتوجيه المتسوقين بضرورة تعقيم اليدين وارتداء القفازات، كما أسهم مجموعة من القادة الكشفيين في قياس درجة الحرارة للمتسوقين كإجراء احترازي وجهت به وزارة الصحة لجميع المتاجر والأسواق التموينية.

وأكد المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي، أن مشاركة كشافة تعليم الرياض تأتي متماشية مع توجيهات وزارة التعليم، ممثلة بوزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، للمشاركة مع الجهات المعنية واللجان المسؤولة عن مكافحة فيروس كورونا والوقاية منه، ومن ذلك تجهيز عدد من المنشآت التعليمية وتسليمها لوزارة الصحة للاستفادة منها متى ما دعت الحاجة.

وقدم "الوهيبي"، شكره وتقديره لأبطال الكشافة على روحهم التطوعية ومساهمتهم الوطنية، مؤكدًا أن تعليم الرياض يتيح كافة إمكاناته في خدمة الوطن للتصدي لهذه الجائحة بإذن الله .

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