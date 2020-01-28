الهلال يجدد عقد البليهي ثلاث سنوات

أعلنت إدارة نادي الهلال تجديد عقد علي البليهي لاعب خط الدفاع في الفريق الأول لكرة القدم لثلاث سنوات مقبلة.

وكان اللاعب قد مثل فريق الفتح قبل أن ينتقل إلى صفوف الهلال في عام 2017، حيث حقق مع الهلال لقب الدوري السعودي للمحترفين ثم مثل الأخضر في نهائيات كأس العالم 2018.

وساهم اللاعب مع فريق الهلال في تحقيق لقب دوري أبطال آسيا 2019 بعد تجاوز أوراوا الياباني ذهاباً 1-0 وإياباً 2-0.