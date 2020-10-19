في تنبيه لـ"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة

تبدأ من العاشرة صباحًا حتى الثامنة مساء

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا بشأن حالة الطقس ليوم الاثنين بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله- تضمنت نشاطًا للرياح السطحية، وتدنيًا في مدى الرؤية، على محافظات: (الحناكية، والمهد، وبدر، ووادي الفرع).

وبيّنت الإدارة أن الحالة تبدأ من الساعة العاشرة صباحًا حتى الساعة الثامنة مساء.

حالة الطقس الأرصاد المدينة المنورة

0

19 أكتوبر 2020 - 2 ربيع الأول 1442 08:24 AM

تبدأ من العاشرة صباحًا حتى الثامنة مساء

في تنبيه لـ"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة

وكالة الأنباء السعودية (واس)

المدينة المنورة

0 303

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا بشأن حالة الطقس ليوم الاثنين بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله- تضمنت نشاطًا للرياح السطحية، وتدنيًا في مدى الرؤية، على محافظات: (الحناكية، والمهد، وبدر، ووادي الفرع).

وبيّنت الإدارة أن الحالة تبدأ من الساعة العاشرة صباحًا حتى الساعة الثامنة مساء.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

حالة الطقس الأرصاد المدينة المنورة

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020