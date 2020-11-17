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أكدت أن تلك الخطوة تتعارض مع قرارات الشرعية الدولية

المملكة ترفض طرح الاحتلال عطاءات لإنشاء 1257 وحدة استيطانية بالقدس

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عبّرت وزارة الخارجية عن قلق المملكة العربية السعودية البالغ من قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلية طرح عطاءات لإنشاء 1257 وحدة استيطانية جديدة بالقرب من القدس الشرقية.

وأكدت الوزارة إدانة المملكة ورفضها لتلك الخطوة التي تتعارض مع قرارات الشرعية الدولية، والتي من شأنها تقويض حل الدولتين، والتأثير على جهود إحلال السلام في المنطقة.