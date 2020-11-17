المملكة ترفض طرح الاحتلال عطاءات لإنشاء 1257 وحدة استيطانية بالقدس

أكدت أن تلك الخطوة تتعارض مع قرارات الشرعية الدولية

عبّرت وزارة الخارجية عن قلق المملكة العربية السعودية البالغ من قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلية طرح عطاءات لإنشاء 1257 وحدة استيطانية جديدة بالقرب من القدس الشرقية.

وأكدت الوزارة إدانة المملكة ورفضها لتلك الخطوة التي تتعارض مع قرارات الشرعية الدولية، والتي من شأنها تقويض حل الدولتين، والتأثير على جهود إحلال السلام في المنطقة.

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17 نوفمبر 2020 - 2 ربيع الآخر 1442 05:15 PM

أكدت أن تلك الخطوة تتعارض مع قرارات الشرعية الدولية

المملكة ترفض طرح الاحتلال عطاءات لإنشاء 1257 وحدة استيطانية بالقدس

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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عبّرت وزارة الخارجية عن قلق المملكة العربية السعودية البالغ من قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلية طرح عطاءات لإنشاء 1257 وحدة استيطانية جديدة بالقرب من القدس الشرقية.

وأكدت الوزارة إدانة المملكة ورفضها لتلك الخطوة التي تتعارض مع قرارات الشرعية الدولية، والتي من شأنها تقويض حل الدولتين، والتأثير على جهود إحلال السلام في المنطقة.

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