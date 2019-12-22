الخارجية الأردنية تنفي ترحيل السعودية مواطنين أردنيين بملابس داخلية

أكدت أن المرحّلين أكملوا محكوميتهم في السجون ولم يتعرضوا لأي ممارسات سلبية

نفت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في الأردن، تعرّض بعض الأردنيين المُفرَج عنهم من سجون السعودية لأي ممارسات سلبية.

وأعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، أن المملكة العربية السعودية أفرجت الأسبوع الماضي عن مواطنين أردنيين، وتم ترحيلهم إلى بلادهم بعد انتهاء محكوميتهم؛ نافية ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي عن تعرضهم لممارسات سلبية.

ووفقًا لصحيفة "الدرستور" الأردنية؛ فإن عدد المفرج عنهم ثلاثة مواطنين أردنيين.

يأتي ذلك عقب تداول وسائل التواصل الاجتماعي في الأردن، أخبارًا عن إفراج السعودية عن 6 مواطنين أردنيين بعد انتهاء محكوميتهم؛ في قضايا مخدرات وإعادتهم إلى بلادهم بملابس داخلية.