متحدث الحكومة اليمنية: الحوثيون رفضوا المبادرة السعودية.. والحاكم العسكري بصنعاء هو من يقرر

أكد متحدث الحكومة اليمنية راجح بادي أن المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران ترفض مبادرة السلام السعودية وذلك ضمن كلمة لزعيم المليشيات بالإضافة إلى حديث الحاكم العسكري في صنعاء -سفير طهران- هو من يحدد الموقف الحوثي من المبادرة.

وقال بادي إن ما أكد هذا الرفض، التصعيد العسكري من قبل مليشيات الحوثي ومحاولة استهداف منشآت تعليمية سعودية مضيفاً في تصريحاته من خلال قناة العربية بأن هذا رد شافي بأن الحوثيين لايفهمون لغة السلام.

ميليشيا الحوثي الإرهابية

10

25 مارس 2021 - 12 شعبان 1442 11:51 PM

متحدث الحكومة اليمنية: الحوثيون رفضوا المبادرة السعودية.. والحاكم العسكري بصنعاء هو من يقرر

محمد المواسي

الرياض

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أكد متحدث الحكومة اليمنية راجح بادي أن المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران ترفض مبادرة السلام السعودية وذلك ضمن كلمة لزعيم المليشيات بالإضافة إلى حديث الحاكم العسكري في صنعاء -سفير طهران- هو من يحدد الموقف الحوثي من المبادرة.

وقال بادي إن ما أكد هذا الرفض، التصعيد العسكري من قبل مليشيات الحوثي ومحاولة استهداف منشآت تعليمية سعودية مضيفاً في تصريحاته من خلال قناة العربية بأن هذا رد شافي بأن الحوثيين لايفهمون لغة السلام.

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ميليشيا الحوثي الإرهابية

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