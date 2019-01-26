انطلاق بطولة الاتحاد الرياضي للجامعات لألعاب القوى

انطلقت أمس الجمعة بطولة الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية لألعاب القوى التاسعة بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة بضيافة جامعة الملك عبدالعزيز وبمشاركة 20 جامعة وأكثر من 330 لاعباً.

هذا وقد اجتمعت اللجنة الفنية للبطولة الخميس بحضور عميد شؤون الطلاب بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور مسعود القحطاني وبرئاسة رئيس اللجنة الفنية للاتحاد الرياضي للجامعات السعودية الدكتور عبدالإله الصلوي ومدير البطولة الدكتور حبيب الربعان ورئيس حكام البطولة ووكيل عمادة شؤون الطلاب بجامعة الملك عبدالعزيز تحدثوا فيها عن لوائح وقوانين البطولة وأجابوا على كافة الأسئلة والاستفسارات.

حضر اللقاء رؤساء وأعضاء الفرق المشاركة ورئيس اللجنة الإعلامية في الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية الدكتور تركي العيار.