نحال: 90٪ نسبة الغش في العسل بالسوق السعودي

"المستورد" طغى على المحلي ويُباع بأسعار رخيصة

أكد نحال بأن نسبة الغش في العسل بالسوق السعودي تصل إلى 90% مشيراً لبرنامج الراصد على قناة الإخبارية إلى أن التجار يشترون العسل مقابل مبالغ زهيدة جداً مثلاً 30 ريالاً للكيلو ومن ثم يباع بأضعاف هذا المبلغ.

ولفت مقبل القلعة إلى أن 90٪ من العسل الموجود الآن مستورد مشيراً إلى أن أسعار عسل الطلح يتراوح ما بين 300 ريال إلى 400 ريال للكيلو وذلك على حسب التكلفة.

وأفاد مقبل القلعة بأن العسل المستورد طغى على المحلي ويُباع بأسعار رخيصة.

وعن سبب ارتفاع أسعار العسل نبه القلعة إلى خطورة ومشاق البحث عن مراعي للعسل حيث يضطر النحال للذهاب إلى خارج المدينة لمسافة 50 كلم مع التنقل المستمر طيلة أيام السنة بين مناطق المملكة

ونصح النحال عايد القلعة بأن يبحث الإنسان عن منتج العسل في محيطه ومدينته والاستعانة بجمعيات النحالين مفيداً بأن محافظة المجمعة تتميز بإنتاج عسل الطلح على مستوى المملكة.