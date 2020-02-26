إعادة ترميم وتأهيل 30 منزلاً للأسر المحتاجة بالشرقية بتكلفة مليون و650 ألف ريال

بموجب اتفاقية وُقّعت بين "ترميم" و"نسما"

من منطلق التكامل بين المنظمات غير الربحية ومنشآت القطاع الخاص، أبرمت جمعية ترميم الخيرية اتفاقية شراكة مع شركة نسما وشركائها للمقاولات المحدودة يوم الأربعاء 26 فبراير لإعادة ترميم وتأهيل 30 منزلاً من منازل الأسر المحتاجة والمتعففة، وذلك ضمن فعاليات منتدى المشاريع المستقبلية.

ومثَّل جمعية ترميم في توقيع الاتفاقية رئيس مجلس إدارة الجمعية المهندس حمد بن ثواب الخالدي، ومثَّل شركة نسما وشركائها للمقاولات المحدودة رامي بن صالح التركي.

وتشمل المبادرة مدن الأحساء وبقيق والخُبر والدمام والقطيف والجبيل والخفجي وحفر الباطن، وتمتد إلى صيانة منازل يسكنها أكثر من ٢٠٠ فرد. وستخضع تلك الأسر خلال فترة الترميم لبرنامج تنموي، تشارك فيه أكثر من ثماني جمعيات وثلاث جهات متخصصة في التنمية الأسرية.

ويركز البرنامج على التوعية والتأهيل وصولاً للتمكين.

وتوفر الاتفاقية أكثر من 200 فرصة تطوعية، يتجاوز عدد ساعاتها 840 ساعة، وتبلغ تكلفتها مليونًا و650 ألف ريال دعمًا من شركة نسما وشركائها للمقاولات المحدودة، التي أطلقت هذه المبادرة ضمن برامجها في المسؤولية الاجتماعية، ومساهمتنا الوطنية في خدمة المجتمع.