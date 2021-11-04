قطر تسجل 106 إصابات جديدة بكورونا وتسجيل 62 حالة شفاء

خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت قطر اليوم تسجيل 106 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.



وقالت وزارة الصحة العامة القطرية في بيان: إن الحصيلة الإجمالية للجائحة ارتفعت بذلك لتصل إلى 239752 حالة.



وأشارت إلى أنه تم أيضًا تسجيل 62 حالة شفاء من الفيروس التاجي ليصل إجمالي حالات التعافي إلى 237801 حالة.