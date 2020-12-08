الشاب "الدوسري" يختفي بعد عودته من مناسبة زواج بإحدى محافظات الرياض

صديقه أنزله على طريق الرين قبل اختفائه.. ومناشدات البحث عنه تصعد للترند

منذ حوالي أحد عشر يومًا تُكثّف الجهود للبحث عن الشاب "محمد الدوسري" الذي اختفى بعد ذهابه لحضور مناسبة زواج في إحدى محافظات الرياض، وهو في طريق عودتهم للرياض أنزله صاحبه على طريق الرين وانقطع ذكره بعدها، حتى صعد وسم #المفقود_محمد_الدوسري للترند حمل مناشدات للبحث عنه.

وتفصيلًا قال أحد أقارب الدوسري في تعليق لـ"سبق": "إنه اختفى قبل أيام بعد أن أنزله صديقه على طريق الرين، مؤكدًا أن قريبه ذهب لحضور هذه المناسبة وبعدها هاتَفَهم وأخبرهم بعودته في اليوم التالي ثم اختفى تمامًا.

وأضاف: بعدها تواصلنا مع من ذهب معه وقال إنه قام بإنزاله على الطريق، مناشدًا الجميع بالمساهمة بالبحث عنه للتواصل جوال رقم ٠٥٠٢٣٣٣٤٠٥.