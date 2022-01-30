"الفيصل" يدشن أول جامعة تدار بالذكاء الاصطناعي بجدة

باستثمارات تتجاوز 400 مليون ريال وبحضور أمراء ومسؤولين

دشّن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز، اليوم الأحد، المبنى الجديد لجامعة الأعمال والتكنولوجيا تتجاوز 40 ألف متر مربع بالقرب من كورنيش جدة، باستثمارات تجاوزت 400 مليون ريال.

جرى الافتتاح بحضور الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي مستشار أمير منطقة مكة المكرمة، ومحافظ جدة المكلف وعدد من الوزراء، ورؤساء الجامعات السعودية الحاليين والسابقين على مستوى المملكة ونخبة من الأكاديميين والشخصيات العامة.

واعتبر رئيس جامعة الملك عبدالعزيز، الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي، المقر الجديد لجامعة الأعمال والتكنولوجيا، إضافة حقيقية للتعليم الجامعي في المملكة، وقال: "بحمد الله وتوفيقه تتوالى الإنجازات التعليمية في بلادنا الغالية. وهذه نتيجة طبيعية للاهتمام الذي توليه قيادتنا الرشيدة لكل قطاعات التعليم توافقاً مع توجهات الرؤية الطموحة 2030."

وأضاف: "نحتفي اليوم بإنجاز جديد بجامعة الأعمال والتكنولوجيا بافتتاحها (مبنى الجامعة الجديد) الذي يعكس الجهد الذي يبذله مجلس الأمناء، والقائمون على أمر شركة الجامعة وإدارة الجامعة، من أجل التميز في كل المجالات، فلهم جميعاً خالص التهنئة على هذه الإنجازات".

وأعرب عن تهانيه لجامعة الأعمال والتكنولوجيا على حصولها على الاعتماد البرامجي لعشرة برامج أكاديمية من هيئة تقويم التعليم والاعتماد المؤسسي من المركز الوطني، فضلاً عن حصول الجامعة على 5 نجوم مقدمة من كيو إس QS العالمية.

وقال: "لا شك أن هذه الإنجازات هي نتاج تعاون مثمر بين جامعة الأعمال والتكنولوجيا وجامعة الملك عبدالعزيز، فقد قامت الأولى وتأسست شامخة من خلال دعم كبير وتعاون من الجامعة الأم جامعة المؤسس وبخاصة في مجال المناهج والخطط الدراسية".

وأكد رئيس مجلس أمناء جامعة الأعمال والتكنولوجيا الدكتور عبدالله بن صادق دحلان، أن الصرح العلمي الذي يجري افتتاحه على كورنيش جدة، أحد الإنجازات التي يشهدها قطاع التعليم في عهد خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد سلمان، مؤكداً أنه العصر الذي تتحقق فيه الإنجازات في مختلف المجالات، وعلى وجه الخصوص في مجال التعليم والصحة، تحقيقاً لمرتكزات رؤية المملكة 2030.

وأضاف: "من الإنجازات التعليمية في عهد بداية الرؤية مساهمة الجامعات الأهلية في تطوير الرسالة التعليمية الجامعية، وربط التعليم بسوق العمل، ومن هذه الجامعات الأهلية جامعة الأعمال والتكنولوجيا التي تحتفل اليوم بافتتاح فرع الجامعة على كورنيش جدة بأحدث التقنيات الحديثة، حيث يدار المبنى الذي تم بناؤه على إنترنت الأشياء بتقنية الذكاء الاصطناعي، التي تعتبر ضمن الثورة الصناعية الرابعة الحديثة، ويأتي المقر بعد 22 عاماً من تأسيس الجامعة التي تخرج منها حوالي 10 آلاف طالب وطالبة، وتقلّد خريجوها مناصب رسمية عليا على مستوى وزراء ومديري تنفيذيين ورجال وسيدات أعمال وأساتذة جامعات".

وأعلنت جامعة الأعمال والتكنولوجيا خلال الحفل تكريم جامعة الملك عبدالعزيز لتصنيفها الأولى على مستوى الجامعات العربية والإسلامية في جميع المجالات العلمية والخدمية والتقنية والجودة الأكاديمية، وسلم أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، درع تكريم جامعة الملك عبدالعزيز ممثلة في رئيس الجامعة، الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي، كما تسلم أمير منطقة مكة المكرمة مصحفاً تذكارياً من جامعة الأعمال بهذه المناسبة.

ودشّن راعي الحفل والضيوف شريط افتتاح المبنى الجديد، وقاموا بجولة على مسرح الجامعة، وزاروا النادي الرياضي، ومنطقة استراحة الطلبة، واستوديوهات كلية الإعلان،، وشاهدوا عمل المبنى الذي يستعين بالذكاء الاصطناعي وأحدث التقنيات الحديثة، ويقام وفق أعلى المعايير والمواصفات العالمية، حيث يضم 60 قاعة دراسية، وأكثر من 8 استديوهات للتصميم والعمارة، و20 معمل للحاسوب بمجموع أجهزة تفوق 850 جهازا محترفا، و15 معمل متخصص للتخصصات الأخرى، مما يوفر إمكانية إجراء ١٠ آلاف تجربة علمية، بالإضافة إلى ١٣١ تجربة معملية افتراضية وجهزت جامعة UBT مبناها الجديد بمكتبة رقمية مركزية عصرية تترى على ما يزيد على ٢ مليون مرجع رقمي وذلك على امتداد طابقين تحتوي على مناطق لأجهزة الحاسوب، ومسرح جامعي يتسع لـ 700 كرسي، و7 قاعات ومسارح أخرى تتسع لـ500 شخص، وجرى العمل على المبنى على مدار ٥ سنوات من البناء الجاد وما يزيد على ٢ مليون و925 ألف ساعة عمل، بقيادة كفاءات شابة سعودية تحمل على عاتقها حجم المسؤولية الملقاة عليها.