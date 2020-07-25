في مقطع فيديو.. الأمن العام يستعرض عددًا من الجرائم التي ألقى القبض على مرتكبيها

استعرض الأمن العام في مقطع فيديو عددًا من الجرائم التي تم القبض على مرتكبيها.

وجاء في مقطع الفيديو الذي حمل عنوان "في قبضة رجال الأمن" أنه تم إلقاء القبض على وافدَيْن من جنسية آسيوية؛ يتاجران بشرائح الاتصال بعد تسجيلها بهويات مواطنين ومقيمين دون علمهم، متخذَين من متجر لبيع ألعاب الأطفال في حي البطحاء مقرًّا لهما.

كما جاء فيه أنه أُلقي القبض على مواطن ومقيم من جنسية عربية؛ تورَّطا بحيازة وترويج المسكر، وضُبط بحوزتهما ٣٤٥٢ قارورة مملوءة بالمادة المسكرة.

وأشار المقطع إلى القبض على تشكيل عصابي مكوّن من تسعة أشخاص من جنسيات عدة؛ امتهنوا سرقة معدات التبريد من شاحنات نقل المواد الغذائية المبردة، وتورطوا بارتكاب ما يقارب (١٠٠) حادثة، بلغت قيمة المسروقات بها ٣٠٠ ألف ريال.

ولفت المقطع إلى أنه تم القبض على تشكيل عصابي مكوّن من أربعة مقيمين من جنسية آسيوية؛ اعتدوا على عاملين في أحد المستودعات، وقاموا بسرقة ست حاويات منه، وكذلك سرقة عدد من الكابلات النحاسية المغذية لأعمدة الإنارة.

وأشار المقطع إلى القبض على تشكيل عصابي مكوَّن من ستة مواطنين؛ قاموا بسرقة (١٢) معدة ثقيلة وبيعها على محال السكراب. وكذلك القبض على تشكيل عصابي مكوَّن من (١٢) وافدًا من جنسية آسيوية؛ امتهنوا سرقة بطاريات أبراج الاتصالات لشركتَي الاتصالات السعودية وموبايلي والقواطع والكيابل الكهربائية، وسرقة اللوحات الإرشادية التابعة لوزارة النقل.

كما أشار المقطع إلى أنه تم القبض على سبعة أشخاص من جنسية آسيوية؛ احتجزوا مقيمًا من جنسيتهم وقيدوه، ووثقوا فعلتهم بتصويره إثر خلافات مالية سابقة بينهم، وطلبوا من شقيقه مبلغًا ماليًّا لإخلاء سبيله. وكذلك القبض على مجموعة من الأشخاص؛ أطلقوا النار بشكل عشوائي، وقاموا بتوثيق ذلك ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي.

https://twitter.com/security_gov/status/1287088032408100865