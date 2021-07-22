الأرصاد تنبه من أمطار رعدية على الباحة

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة الباحة، تضمن أمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية.
ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الـ9 مساءً، مدينة الباحة ومحافظات: (الحجرة، العقيق، المندق، بلجرشي) والأجزاء المجاورة لها.
تُصحب برياح نشطة وتتواصل حتى 9 مساء
أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة الباحة، تضمن أمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية.
ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الـ9 مساءً، مدينة الباحة ومحافظات: (الحجرة، العقيق، المندق، بلجرشي) والأجزاء المجاورة لها.