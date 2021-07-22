الأرصاد تنبه من أمطار رعدية على الباحة

تُصحب برياح نشطة وتتواصل حتى 9 مساء

‬ أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة الباحة، تضمن أمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية.

ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الـ9 مساءً، مدينة الباحة ومحافظات: (الحجرة، العقيق، المندق، بلجرشي) والأجزاء المجاورة لها.

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22 يوليو 2021 - 12 ذو الحجة 1442 11:49 AM

تُصحب برياح نشطة وتتواصل حتى 9 مساء

الأرصاد تنبه من أمطار رعدية على الباحة

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الباحة

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‬ أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة الباحة، تضمن أمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية.

ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الـ9 مساءً، مدينة الباحة ومحافظات: (الحجرة، العقيق، المندق، بلجرشي) والأجزاء المجاورة لها.

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