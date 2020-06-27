إياك أن تتأخر عن العمل.. شاهد عقوبة قاسية لعمال متأخرين

كان المرور بين صفين عقوبة عسكرية

أعتاد العمال والموظفون على العقوبات الإدارية عند التأخر عن العمل، لكن عمال بناء في أستراليا قرروا أن يعاقبوا زملاءهم المتأخرين بطريقة أخرى أكثر قسوة وإثارة كما ظهر في هذا الفيديو.

وقالت صحيفة "الديلي ميل"، صباح يوم الخميس الماضي، وقف العمال صفين في موقع للبناء بالعاصمة الأسترالية، كانوا في انتظار زملائهم المتأخرين عن العمل لمعاقبتهم.

وحسب الفيديو الذي سجله عامل رافعة في موقع البناء، كان حوالي 15 عاملاً يحملون العصي والقضبان وطفايات الحريق، وكان بعضهم يضرب الألواح بالقضبان تهديدًا للمتأخرين، وعندما دخل أربعة عمال متأخرين عن العمل بين الصفين، راحت الأيدي تنهال عليهم بضربات العصي والقضبان ويرش آخرون عليهم رذاذ طفايات الحريق، بينما تتعالى ضحكات وصرخات العمال مع زملائهم، الذين يحاولون الهرب من العقوبة.

كما يظهر في الفيديو أحد العمال وهو يي بزميله المتأخر على الأرض.



ونسمع صوت شخص يعلق قائلاً: "لا تأتِ متأخرًا إلى العمل عندما تعمل مع هذه المجموعة من عمال

وتحت عنوان "#الوصول في الميعاد"، نشر الفيديو على موقع العلاقات الاجتماعية "تيك توك".

وتقول الصحيفة: كان المرور بين صفين "Run the gauntlet" في الأصل عقوبة عسكرية، حيث يجبر المعاقب على الجري بين صفين من الرجال يضربونه عند مروره، وبعدها أصبحت عادة يمارسها زملاء العمل والجامعة وغيرها من التجمعات.