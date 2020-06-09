اتحاد القدم يناقش عددًا من الملفات المهمة الخميس المقبل

عبر الاتصال المرئي

يعقد الاتحاد السعودي لكرة القدم، الخميس المقبل عند التاسعة مساءً؛ الاجتماع الدوري السادس لمجلس الإدارة عبر الاتصال المرئي.

ومن المتوقع أن يناقش مجلس الاتحاد عددًا من الملفات المهمة أبرزها مصير منافسات الدوري السعودي، كما ستتم مناقشة روزنامة إعداد المنتخبات السعودية، لاسيما المنتخب الأول الذي تنتظره التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم وكأس آسيا في أكتوبر المقبل 2023.

