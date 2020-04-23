"مدني جازان" يبطل مفعول لغمَيْن أرضيَّيْن جرفتهما سيول منقولة من اليمن

المختصون انتقلوا للموقع وقاموا بإبطال مفعولهما دون حدوث أي ضرر

قال نائب المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المقدم محمد آل صمغان، إن الدفاع المدني تلقى أمس الأربعاء بلاغًا عن العثور على لغمَيْن أرضيَّيْن بأحد الأودية، جرفتهما سيول منقولة من الأراضي اليمنية. وبانتقال المختصين، وتعاملهم مع اللغمَيْن، تم إبطال مفعولهما دون حدوث أي ضرر -ولله الحمد-.