رئيس وزراء اليابان: قمة العشرين ستكون رسالة قوية لتعزيز التجارة الحرة

قال: هناك تحديات عدة يواجهها الاقتصاد العالمي

قال رئيس وزراء اليابان شينزو آبي: إن قمة العشرين ستكون رسالة قوية لتعزيز التجارة الحرة، وأكد "شينزو آبي" أن هناك تحديات عدة يواجهها الاقتصاد العالمي ويجب مواجهتها.


جاء ذلك في كلمة رئيس الوزراء الياباني في افتتاح قمة العشرين في مدينة أوساكا اليابانية، ورأس وفد المملكة إلى القمة صاحبُ السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

محمد بن سلمان في اليابان جولة ولي العهد الآسيوية 2019 قمة قادة العشرين 2019

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28 يونيو 2019 - 25 شوّال 1440 07:19 AM

قال: هناك تحديات عدة يواجهها الاقتصاد العالمي

رئيس وزراء اليابان: قمة العشرين ستكون رسالة قوية لتعزيز التجارة الحرة

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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قال رئيس وزراء اليابان شينزو آبي: إن قمة العشرين ستكون رسالة قوية لتعزيز التجارة الحرة، وأكد "شينزو آبي" أن هناك تحديات عدة يواجهها الاقتصاد العالمي ويجب مواجهتها.


جاء ذلك في كلمة رئيس الوزراء الياباني في افتتاح قمة العشرين في مدينة أوساكا اليابانية، ورأس وفد المملكة إلى القمة صاحبُ السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

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محمد بن سلمان في اليابان جولة ولي العهد الآسيوية 2019 قمة قادة العشرين 2019

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