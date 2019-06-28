رئيس وزراء اليابان: قمة العشرين ستكون رسالة قوية لتعزيز التجارة الحرة

قال رئيس وزراء اليابان شينزو آبي: إن قمة العشرين ستكون رسالة قوية لتعزيز التجارة الحرة، وأكد "شينزو آبي" أن هناك تحديات عدة يواجهها الاقتصاد العالمي ويجب مواجهتها.
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جاء ذلك في كلمة رئيس الوزراء الياباني في افتتاح قمة العشرين في مدينة أوساكا اليابانية، ورأس وفد المملكة إلى القمة صاحبُ السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.
قال: هناك تحديات عدة يواجهها الاقتصاد العالمي
قال رئيس وزراء اليابان شينزو آبي: إن قمة العشرين ستكون رسالة قوية لتعزيز التجارة الحرة، وأكد "شينزو آبي" أن هناك تحديات عدة يواجهها الاقتصاد العالمي ويجب مواجهتها.
جاء ذلك في كلمة رئيس الوزراء الياباني في افتتاح قمة العشرين في مدينة أوساكا اليابانية، ورأس وفد المملكة إلى القمة صاحبُ السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.