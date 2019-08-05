"تعليم حائل" تودع مكافآت العاملين في الفصل الصيفي قبل نهايته بيوم

"الثويني" وجّه بصرفها قبل إجازة العيد تقديراً لجهودهم

تفاجأ اليوم العاملون والعاملات في الفصل الصيفي "بنين وبنات" للعام الدراسي 1439-1440هـ بمنطقة حائل، بإيداع الإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل، اليوم الاثنين 4 ذي الحجة 1440هـ، مكافآتهم قبل انتهاء عملهم المقرر لهم مساء هذا اليوم.

وكان العاملون والعاملات استبعدوا أن يتم دفع مستحقاتهم قبل أقل من شهرين كحد أدنى؛ لظنهم بتأخر الإجراءات في ذلك كالعادة.

وكان المدير العام للتعليم في منطقة حائل، يوسف بن محمد الثويني، قد وجّه بأن يتم إيداع مستحقات العاملين والعاملات قبل عيد الأضحى المبارك، حتى وإن تطلب ذلك عمل اللجنة المختصة في إجازة العيد، وذلك تقديراً منه لهم بتفرغهم خلال الإجازة لتعليم أبناء وبنات منطقة حائل المستفيدين من الفصل الصيفي.

واستحسن العاملون والعاملات هذه الطريقة التي انتهجتها ولأول مرّة تعليم حائل، في إيداع المستحقات، موجهين شكرهم وتقديرهم لـ"الثويني" على حرصه ومتابعته.

وقد أودعت الإدارة، اليوم، أكثر من أربعة ملايين ريال، مكافأة للعاملين في الفصل الصيفي "بنين وبنات" للعام الدراسي 1439-1440هـ، بعد أن بدأت الدراسة من 7 شوّال 1440هـ، وحتى 4 ذي الحجة 1440هـ.