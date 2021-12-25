البحرين تدعو المجتمع الدولي إلى إدانة الاعتداءات الحوثية الإرهابية: متعمدة وممنهجة

أدانت بشدة إطلاق الميليشيا مقذوفات تجاه نجران وجازان وأكدت وقوفها مع السعودية

أدانت مملكة البحرين واستنكرت بشدة، إطلاق ميليشيا الحوثية الإرهابية مقذوفات تجاه مدينتَي نجران وجازان، مما أدى إلى وفاة اثنين من المدنيين سعودي ويمني في مدينة جازان وإصابة آخرين، معربة عن تعازيها ومواساتها لأسر وذوي الضحايا ولحكومتَي المملكة العربية السعودية والجمهورية اليمنية، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.

وأكدت وزارة خارجية مملكة البحرين تضامن مملكة البحرين مع المملكة العربية السعودية ودعمها كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، داعية المجتمع الدولي إلى إدانة هذه الاعتداءات الإرهابية الآثمة التي ترتكبها ميليشيا الحوثي بشكلٍ متعمدٍ وممنهج، في انتهاكٍ صارخٍ للقانون الدولي الإنساني.