شرطة الرياض تحصر دائرة الاشتباه في 4 مواطنين سطوا على مركبة لنقل الأموال

بعدما استولوا على مليون و950 ألف ريال وفروا بمركبة سلبوها من قائدها

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض بأنه بالإشارة إلى جريمة السطو التي تعرَّض لها العاملون بإحدى مركبات نقل الأموال بتاريخ 15 / 4 / 1441هـ فقد اتضح من إجراءات الضبط الجنائي للجريمة قيام الجناة بمتابعة مركبة نقل الأموال أثناء قيامها بنقل أموال من أحد فروع البنك الأهلي التجاري على امتداد طريق ابن تيمية بحي الشفا بمدينة الرياض، ومباغتة ناقليها بإطلاق النار عليهم من مسدس، والاستيلاء على مبلغ قدره (1.950.000) ريال، والفرار من الموقع باستخدام مركبة سلبوها من قائدها بتاريخ 4 / 4 / 1441هـ، وبلوحات خاصة بمركبة أخرى مسروقة.

وأوضح أنه بمتابعة الجهات الأمنية للجريمة تمكَّن الفريق الأمني المختص، الذي تم تشكيله للتحقيق فيها، وكشف ملابساتها، بتوفيق الله، من حصر دائرة الاشتباه في أربعة مواطنين، اثنان منهم غادرا السعودية بعد ارتكاب الجريمة، وتم -بفضل من الله- القبض على زعيم الجريمة، واسترداد أحد الهاربين خارج السعودية، وهما مواطنان بالعقد الرابع من العمر، اتضح من التحقيقات الأمنية تورطهما بارتكاب جريمة سطو أخرى، وبالأسلوب ذاته، بتاريخ 4 / 8 / 1440 هـ في حي البديعة بمدينة الرياض، واستيلاؤهما على مبلغ قدره (250.000) ريال.

وأشار المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض إلى أنه تم إيقاف الجانيَيْن، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، ولا تزال الجهات الأمنية تتابع إجراءات القبض على الآخرَيْن.