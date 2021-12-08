ولي العهد يبعث برقيتين لرئيس الإمارات وولي عهد أبوظبي

بمناسبة مغادرة سموه لدولة الإمارات بعد زيارة رسمية

بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظه الله ـ برقية لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، بمناسبة مغادرة سموه لدولة الإمارات بعد زيارة رسمية، وفيما يلي نص البرقية:

صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان حفظه الله

رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

يسرني وأنا أغادر بلدكم الشقيق أن أعرب لسموكم عن بالغ امتناني وتقديري لما لقيته والوفد المرافق من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.

صاحب السمو، لقد أكدت هذه الزيارة عمق العلاقات التاريخية والمتميزة التي تربط بلدينا الشقيقين، في ظل قيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسموكم، والتي تهدف إلى تحقيق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.

وأسأل الله العلي القدير أن يديم عليكم الصحة والسعادة، وعلى الشعب الإماراتي الشقيق الأمن والاستقرار والازدهار.. وتقبلوا تحياتي وتقديري.

محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ولي العهد

نائب رئيس مجلس الوزراء

أبوظبي: 4/ 5/ 1443هـ

الموافق: 8/ 12/ 2021م

برقية لولي عهد أبوظبي

بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله- برقية لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بمناسبة مغادرة سموه لدولة الإمارات بعد زيارة رسمية، وفيما يلي نص البرقية:

صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان حفظه الله

ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة

في دولة الإمارات العربية المتحدة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

يطيب لي وأنا أغادر بلدكم الشقيق أن أعرب لسموكم عن شكري وتقديري لما لقيته والوفد المرافق من حسن الاستقبال وكرم الضيافة.

صاحب السمو، لقد أكدت المباحثات المشتركة والمشاورات التي عقدناها على المضي قدماً في تعزيز العلاقات بين بلدينا الشقيقين، واستمرار التنسيق والتشاور في المجالات كافة، في ظل قيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وأخيه صاحب السمو الشيخ خليفه بن زايد آل نهيان حفظهما الله.

متمنياً لسموكم موفور الصحة والسعادة، ولشعب الإمارات العربية المتحدة الشقيق اطراد التقدم والرخاء.. وتقبلوا تحياتي وتقديري.



محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ولي العهد

نائب رئيس مجلس الوزراء

أبوظبي: 4/ 5/ 1443هـ

الموافق: 8/ 12/ 2021م