إندونيسيا تمنع دخول مواطني إيران و6 دول أوروبية بسبب كورونا

بدءًا من 20 مارس

أكدت وزارة الخارجية الإندونيسية أن بلادها ستحظر دخول وعبور زائرين من ست دول أوروبية، إلى جانب إيران، بدءًا من 20 مارس آذار؛ سعيًا لدرء خطر انتشار فيروس كورونا.

وأوضحت الوزارة في بيان أنه على مدى الشهر المقبل، سيتعين على المسافرين الذين يودون زيارة إندونيسيا الحصول على شهادة طبية من بلدانهم، وأن يتقدموا للحصول على تأشيرة دخول من البعثات الإندونيسية.

وبيّنت أن القيود المفروضة على المسافرين من الصين ومدينة دايجو وإقليم جيونجسانجبوك في كوريا الجنوبية؛ لا تزال سارية.