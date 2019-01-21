شاهد.. مدير تعليم الأفلاج يفتتح ويتابع مشاريع الـ10 ملايين

أكد على ضرورة سرعة الإنجاز وفق أعلى معايير الجودة وتلافي التأخير

افتتح مدير التعليم بمحافظة الأفلاج الدكتور محمد آل مغيرة اليوم، ومشاريع تعليمية، وتابع مراحل التنفيذ في مشاريع مدرسية قيد الإنشاء قدرت قيمتها بأكثر من 10 ملايين ريال.



وقام مدير تعليم الأفلاج اليوم الاثنين بافتتاح مبنى روضة الأطفال الأولى بليلى، والذي قدرت تكلفته بنحو مليوني ريال، وذلك بحضور مدير إدارة المباني بالإدارة المهندس خالد المتعب، واطلع "آل مغيرة" على ما يحتويه المبنى من فصول دراسية وبيئة تعليمية تساهم في تعليم وبناء شخصية الطفل في مرحلة طلب العلم الأولى.



كما تفقد مدير تعليم الأفلاج اليوم مشروع "مبنى مدرسي" بحي الملك فهد، والذي قدرت تكلفته بأكثر من 8 ملايين ريال.



وتابع "آل مغيرة" مع مقاول المشروع مراحل ونسب الإنجاز منه، وأكد على سرعة الإنجاز وفق أعلى معايير الجودة وتلافي التأخير، وتسليم المشروع في الوقت المزمع تسليمه فيه، مثمناً في الوقت نفسه لمنسوبي إدارة المباني بالإدارة على متابعة أعمال المشاريع التعليمية والرفع بتقارير دورية عن نسبة الإنجاز فيها ورصد المتأخر منها.