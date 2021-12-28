قرعة دوري أبطال أفريقيا.. مواجهة تونسية من العيار الثقيل والأهلي يصطدم بصن داونز

أوقعت قرعة مرحلة المجموعات لدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، التي سُحبت اليوم الثلاثاء، بمقر الاتحاد الأفريقي "الكاف"، الأهلي المصري حامل اللقب، في مجموعة نارية؛ حيث يصطدم بصن داونز الجنوب أفريقي، في سيناريو مكرر بالسنوات الأخيرة، بالإضافة لقطبي السودان، الهلال، والمريخ، ضمن المجموعة الأولى.

واسفرت القرعة عن "ديربي تونسي"؛ حيث وقع الترجي مع النجم الساحلي، ضمن المجموعة الثالثة، إلى جانب شباب بلوزداد الجزائري، وجوانينج البوتسواني.

كما يواجه الزمالك المصري، الوداد المغربي، في المجموعة الرابعة، إلى جانب بيترو أتلتيكو الأنجولي، وساجرادا الأنجولي، بينما حملت القرعة، صدامًا مغربيًا جزائريًا في المجموعة الثانية بين الرجاء المغربي، ووفاق سطيف الجزائري، إلى جانب حوريا كوناكري الغيني، وأمازولو الجنوب أفريقي.