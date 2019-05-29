في أجواء روحانية .. شاهد مئات الشباب يتسابقون لإفطار الصائمين بالحرم

يعملون على توزيع أكثر من 90 ألف وجبة إفطار منذ بداية شهر رمضان

رصدت عدسة "سبق" في جولة ميدانية مصورة في أجواء روحانية وإيمانية، مئات الشباب والفتيات يتسابقون في العمل الخيري التطوعي لتقديم وجبات إفطار صائم في ساحات المسجد الحرام في شهر الخيرات والصدقات.

وكشف مدير مشروع "إفطار الصائم" بمؤسسة "الونيس" بساحات المسجد الحرام، منصور الونيس، عن وجود أكثر من 100 شاب وفتاة يعملون على توزيع أكثر من 90 ألف وجبة إفطار من بداية شهر رمضان في ساحة التوحيد بالمسجد الحرام.

وأشار الونيس إلى أن السقاية والرفادة في ساحات المسجد الحرام تشهد دعمًا غير مسبوقٍ من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز -حفظه الله- ومستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرّمة خالد الفيصل، ونائبه الأمير بدر بن سلطان، والرئيس العام لشؤون الحرمين الشيخ الدكتور عبد الرحمن السديس، إضافة إلى المتابعة والإشراف الميداني من قبل المسؤولين في السقاية والرفادة والإخوان في إدارة الساحات بالرئاسة؛ حيث يقدمون كل الإمكانات ويذللون الصعاب أمام كل الجمعيات والمؤسسات الخيرية التي تعمل في مجال تقديم خدمة إفطار الصائمين في ساحات المسجد الحرام.

وأضاف الونيس: أن العمل في المؤسسة يدعمه عدد من أصحاب الأيادي البيضاء، الذين ساندوا برامج المؤسسة وواصلوا دعمهم لسفرة إفطار الصائمين بساحات المسجد الحرام بمشروعيه الرجالي والنسائي.

وأكد أن الاجتماعات التنسيقية بين الجهات العاملة في السقاية والرفادة مع المسؤولين في إمارة منطقة مكة، ممثلة في لجنة السقاية والرفادة، والرئاسة العامة لشؤون الحرمين، ممثلة في إدارة الساحات؛ تهدف دائمًا إلى دراسة المقترحات والبرامج التطويرية وتذليل العقبات في حال وجودها؛ لتقديم عمل يتسم بالحرفية.

وأوضح أنهم في سفرة الونيس يهدفون إلى إيجاد بيئة عمل صحية تعمل من خلالها المؤسسة في سبيل تقديم كل ما لديها من إبداع في تنفيذ برامجها في مشروع "إفطار صائم"، وأشار إلى قيام السفرة بتنظيم دورات تدريبية لجميع العاملين والمشرفين من فئتي الشباب والفتيات في فن التعامل مع ضيوف الرحمن؛ وذلك قبل أن يُسمح للعاملين ببدء المشاركة في العمل الميداني.

وأرجع ذلك إلى أن هذا العمل يعد واجهة للمملكة في عيون الزوّار والمعتمرين القادمين من خارجها إما للزيارة أو الصلاة أو أداء مناسك العمرة.

واختتم قائلًا: عمل المؤسسة لا يقتصر على شهر رمضان المبارك، بل يمتد في عدد من مناطق المملكة؛ منها منطقة جازان والحدود الشمالية والمدينة المنوّرة، وغيرها، في فترات أخرى لإطعام المحتاجين وتقديم المعونات الشهرية لهم خلال أيام السنة.