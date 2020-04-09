أمطار ليلة الجمعة.. الحصيني يتوقع ملامح خارطة الهطولات

توقّع رياح سطحية متفاوتة السرعة على معظم المناطق

تَوَقّع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني، هطول أمطار متفاوتة من خفيفة إلى متوسطة على مناطق عدة اعتبارًا من اليوم.

وقال عبر حسابه في "تويتر": متوقع اليوم الخميس وليلة الجمعة أمطار متفاوتة من خفيفة لشبه غزيرة وحبات برد، على أجزاء من: (الباحة، وعسير، والمذنب، وشقراء، وعفيف، والدوادمي، والزلفي، وسدير، والخرمة، ورنية، والصمان، والخفجي، والحفر، وشرق مهد الذهب، وغرب الرس) ورياح متفاوتة السرعة على معظم المناطق".