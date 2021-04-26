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بحثا سبل تعزيز التعاون المشترك وتبادلا الآراء حول عددٍ من القضايا

وزير الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفيًا من وزير خارجية فرنسا

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تلقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفيًا، اليوم، من وزير خارجية جمهورية فرنسا جان إيف لودريان.



وبحث الوزيران خلال الاتصال العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون المشترك، إضافة إلى تبادل الآراء حول عددٍ من القضايا الإقليمية والدولية التي تهم البلدين.