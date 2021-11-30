"أطفال الطائف".. الثالث على مستوى مستشفيات وزارة الصحة

من خلال مؤشر السلامة الدوائية للبلاغات عن الآثار الجانبية للدواء

حصل مستشفى الأطفال بالطائف على المركز الثالث لمؤشر السلامة الدوائية للبلاغات عن الآثار الجانبية للدواء على مستوى مستشفيات وزارة الصحة.

جاء ذلك خلال مؤتمر ihop المُقام بالرياض للإدارة العامة للرعاية الصيدلية برعاية وزير الصحة.

ويهدف برنامج السلامة الدوائية إلى الوقاية من حدوث الأخطاء الدوائية أو التأثيرات العكسية للأدوية، وتقييم نظام استعمال الدواء لتحديد الثغرات وإنشاء محاذير السلامة، وإنشاء ومراجعة سياسات وعمليات استعمال الدواء، ومراجعة وتحليل تقارير الأخطاء الدوائية، ووضع التوصيات من أجل التحسين.

بدوره، قدّم مدير الشؤون الصحية بمحافظة الطائف سعيد القحطاني، شكره وتقديره لإدارة مستشفى الأطفال على ما يبذلونه من عمل مميز وتحقيقهم المركز الثالث على مستوى مستشفيات المملكة؛ مطالبًا الجميع بالاستمرار وتكثيف الجهود للرقي بالخدمات الطبية، وتقديم رعاية طبية تواكب رؤية المملكة 2030، لخدمة أهالي وزوار محافظة الطائف.