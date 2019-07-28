إخلاء 21 حالة في تنفيذ فرضية حريق بمستشفى قوى الأمن بمكة المكرمة

بمشاركة فِرق الدفاع المدني وعدد من القطاعات الصحية والأمنية

نفَّذت الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية -ممثلة بمستشفى قوى الأمن بمكة المكرمة- فرضية حريق وهمي في الدور الثاني بقسم الحضانة بسبب تماس كهربائي، بمشاركة الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة، وعدد من القطاعات الصحية والأمنية الأخرى.

وفي التفاصيل، جاء ذلك انطلاقًا من مبدأ التعاون بين الجهات الحكومية والدفاع المدني للوقوف على الجاهزية لعموم الجهات المشاركة أثناء وقوع حوادث طارئة -لا قدر الله- للتأكد من جاهزية أنظمة الوقاية والحماية من الحريق، وكيفية التصرف عند حدوث طارئ -لا قدر الله-.

وشهدت الفرضية إخلاء عدد ٢١ حالة من قِبل العاملين بالمستشفى قبل وصول فِرق الدفاع المدني التي باشرت إخماد الحريق وإنقاذ المحتجزين.

وفي نهاية الفرضية تم عقد اجتماع، ضم القطاعات المشاركة كافة، ومراجعة الفرضية والدروس المستفادة. وحضر الفرضية اللواء علي المنتشري مدير إدارة الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة.

من جانبه، أكد المدير العام لبرنامج مستشفى قوى الأمن بمكة المكرمة نائب المشرف على أعمال الحج، الدكتور محمد الشريف، أن تنفيذ الفرضيات بهدف تطبيق أعلى معايير السلامة العامة، والتعامل مع الحالات الطارئة، ورفع نسبة الوعي والسلامة لدى العاملين، وتقييم قدرات الاستجابة في مثل تلك الظروف لدى المشاركين من القطاعات ذات العلاقة، وكفاءة نظام الاتصالات في حالات الطوارئ، وأماكن التجمع وجاهزية الأفراد والمعدات لمواجهة أي طارئ -لا قدر الله -. مشيدًا بتعاون الجهات الحكومية المشاركة لتعزيز قدرات العاملين في جميع القطاعات.