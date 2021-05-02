تصل للمرضى بمنازلهم.."ألزهايمر" تواصل حملتها الرمضانية #رفقةً ورقةً بهم

قدمت خدمات صحية واجتماعية بإجمالي مساعدات بلغت 326,305 آلاف ريال

تواصل الجمعية السعودية الخيرية لمرض ألزهايمر حملتها التي أطلقتها خلال هذا الشهر المبارك تحت عنوان "#رفقةً ورقة ًبهم" من خلال أبرز مشاريعها "رفقة التكاملي الاجتماعي" الذي تستمر انطلاقته لعامه السابع على التوالي عبر "مسار معين" – إحدى المسارات التي تقدمها الجمعية للمستفيدين والذي تهدف الجمعية من خلاله إلى الوصول إلى مرضى ألزهايمر في منازلهم، وتقديم خدمات صحية اجتماعية تكاملية عالية الجودة لهم في مختلف أنحاء المملكة ومحافظاتها.

وفى التفاصيل.. بلغت قيمة مساعدات مشروع رفقة التكاملي الاجتماعي 326,305 آلاف ريال، حيث وزعت الجمعية حتى الآن من خلال هذا المشروع المئات من الاحتياجات وتتضمن (السلال الغذائية)، استفادت منها أسر مرضى ألزهايمر بمنطقة الرياض ومحافظاتها، وبجدة، وبالمنطقة الشرقية ومحافظاتها، وتحتوي هذه السلال الغذائية على التمور والأرز والمياه والهدايا الرمضانية والهدايا الصحية، كما يتم إمداد هذه الأسر بالمعينات الصحية والأدوية والخدمات الضرورية الأخرى.

وأكدت الجمعية أنها تسعى جاهدة إلى استكمال حملتها بجميع مناطق المملكة (المنطقة الغربية، المنطقة الشمالية، المنطقة الجنوبية ومحافظاتهم) خلال الأيام القادمة من شهر رمضان المبارك، بالتنسيق، والمتابعة مع شركائها الإستراتيجيين في تلك المناطق.

وأوضحت أنه رغم الظروف الاحترازية التي فرضتها جائحة كورونا، إلاّ أنها استطاعت- ولله الحمد- أن تواصل تدخلاتها الإنسانية، وتنفيذ حملتها الرمضانية لهذا العام، بإشراف مباشر من أسرة الجمعية.

وبهذه المناسبة تقدمت الجمعية بخالص الشكر، والامتنان لأصحاب الأيادي البيضاء من الشركات، والقطاعات الداعمة على ثقتهم المتواصلة بالجمعية حملاتها الرمضانية السابقة.

فيما ناشدت الجمعية أهل الخير والداعمين، رجالاً ونساءً لمساندة المرضى وذويهم، ويمكن للراغبين في ذلك الدخول على متجر ألزهايمر الإلكتروني alz.org.sa، أو التبرع بإرسال رسالة نصية برقم (1) أو (رسالة فارغة) على 5057، كما يمكن التواصل عبر الهاتف (0114100112/0112143838)، أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي @saudialzheimer.